Росгвардия увеличит число патрулей в Москве после ужесточения мер из-за коронавируса

После усиления ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции Федеральная служба войск национальной гвардии увеличит число патрулей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Усиление обусловлено ужесточением ограничительных мер в столице. Как добавили в ведомстве, к проведению профилактических бесед с нарушившими режим самоизоляции жителями столицы дополнительно привлекут сотрудников подразделений столичного главка. Как добавили в Росгвардии, также увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН. Во время профилактических бесед правоохранители будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.