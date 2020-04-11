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Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Лина Давыдова
10:59 11.04.2020
Чтобы подтвердить у человека отсутствие COVID-19, врачи после лечения проводят специальные исследования.
Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

В Москве от COVID-19 вылечились еще 149 пациентов. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших после лечения постепенно увеличивается. Все пациенты, которые выписаны из московских больниц, получили необходимые рекомендации и будут находиться под наблюдением врачей. Всего в столице от коронавирусной инфекции выздоровели 499 человек.

Как подчеркнула Ракова, в больницах Москвы созданы все условия для качественной диагностики и лечения COVID-19. Пациенты находятся под наблюдением целой команды врачей, состоящей из инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Сейчас зараженных коронавирусной инфекцией принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, продолжается подготовка к развертыванию госпиталей еще в ряде столичных больниц.

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