ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Жертвами коронавируса стали свыше 36 тысяч пациентов.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в мире составляет 754 948 человек.
Число летальных исходов в результате осложнений COVID-19 - 36 571.
Пандемия в связи со вспышкой коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года.
На территории России диагностировано уже 2337 случаев заражения. Для предотращения распространения вируса власти большинства регионов уже ввели режим жесткой самоизоляции.