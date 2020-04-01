ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в мире составляет 754 948 человек.

Число летальных исходов в результате осложнений COVID-19 - 36 571.

Пандемия в связи со вспышкой коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года.

На территории России диагностировано уже 2337 случаев заражения. Для предотращения распространения вируса власти большинства регионов уже ввели режим жесткой самоизоляции.