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ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек

Светлана Головина
01:07 01.04.2020
Жертвами коронавируса стали свыше 36 тысяч пациентов.
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency Globallookpress

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в мире составляет 754 948 человек.

Число летальных исходов в результате осложнений COVID-19 - 36 571.

Пандемия в связи со вспышкой коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года.

На территории России диагностировано уже 2337 случаев заражения. Для предотращения распространения вируса власти большинства регионов уже ввели режим жесткой самоизоляции.

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