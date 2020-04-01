Ученые из Китая открыли новый способ лечения коронавируса

В борьбе с коронавирусом может помочь переливание сыворотки крови здоровым людям от переболевших COVID-19. К таким выводам пришли ученые из университета Гонконга.

Исследователи провели опыты на сирийских золотых хомяках. Эти животные были выбраны для экспериментов из-за схожести в их организме структуры белка ACE2 с таковой у людей.

Первая неделя у зараженных хомяков протекала тяжело: у них появились симптомы, связанные с поражением кишечника, иммунной системы, легких, трахеи. Но на второй неделе опытов многие животные начали выздоравливать, в их крови появились антитела.

Ученые перелили сыворотку крови выздоровевших хомяков здоровым, затем заразили их коронавирусом. Заболевание у таких животных протекало гораздо легче, нагрузка на организм снизилась в 10 раз.

Исследователи подали запрос в медицинский комитет по этике для получения разрешения на проведение опытов на людях, пишет South China Morning Post.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве России представили препарат для лечения коронавируса. Препарат блокирует определенные эффекты инфекции и препятствует возникновению воспаления в организме заразившегося.