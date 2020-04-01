90 тысяч москвичей получили выплату за соблюдение карантина

Москвичи, имеющие хронические заболевания, уже получили половину денежной суммы за соблюдение карантина. Согласно указу градоначальника Сергея Собянина, компенсация за нахождение в режиме самоизоляции и не нарушение его составит четыре тысячи рублей.

«На сегодняшний день 90 тысяч людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальная часть - после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения», - сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того, чтобы получить данную денежную компенсацию, москвичам необходимо подать заявление об этом по телефону горячей линии +7 495 870-45-09.

Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) с 26 марта по 14 апреля 2020 года обязаны соблюдать домашний режим в связи с опасностью заражения коронавирусом. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи пожилые и хронически больные москвичи могут позвонить по тому же телефону горячей линии. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.