Обезумевшие от голода голуби окружили корреспондента «Звезды» в Хабаровске

В Хабаровске полиция и дружинники отправились в рейды по соблюдению режима самоизоляции. Горожане в целом проявляют сознательность и остаются дома.

Раньше на площади Ленина было много людей, которые кормили голубей и фотографировались. Но сейчас там практически никого нет.

«Голуби страдают не только от дефицита внимания, но и еды. Поэтому каждый человек, который предлагает им какую-либо еду, вызывает очень интересную реакцию. Они начинают преследовать человека, и мне кажется, лучше отдать еду им на растерзание», - говорит корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Из-за распространения коронавируса в России регионы переходят на режим самоизоляции. Он предполагает нахождение дома вне зависимости от возраста. Исключения составляют походы в ближайший магазин, аптеку, на работу, если она не переведена на удаленку, в поликлинику, а также чтобы выбросить мусор и выгулять собаку, но не дальше, чем в 100 метрах от дома.

В нашей стране COVID-19 уже заражены 2337 человек. 121 пациент уже выздоровел, 17 человек скончались.