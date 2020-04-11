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Больница-трансформер: в Звенигороде за 18 дней построили уникальный центр для лечения коронавируса

Егор Левин
04:05 11.04.2020
Больница представляет собой два корпуса общим количеством в 554 койки, каждая из которых обеспечена кислородом.
Больница-трансформер: в Звенигороде за 18 дней построили уникальный центр для лечения коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Звенигороде появился современный центр для лечения коронавирусной инфекции. Больницу-трансформер построили за 18 дней.

Строительство началось 20 марта: вначале пришлось снести все внутри уже имеющегося здания корпуса клинического центра восстановительной медицины и реабилитации и выстроить все заново. Сейчас центр представляет собой два корпуса общим количеством в 554 койки, каждая из которых обеспечена кислородом.

«Первый корпус - корпус-трансформер. 35 коек - это реанимация. На втором и третьем этажах - 70 боксированных коек, выполненных по всем стандартам, Роспотребнадзор подтвердил. В любое время мы можем из 79 боксированных коек развернуть моментально 79 реанимационных коек. Также мы можем, если не будет тяжелых больных, из реанимации сделать обычные боксированные палаты. Такого в России нет нигде», - рассказал сайту телеканала «360» главный врач больницы Виктор Барсук.

В процессе создания центра приняли участие многие организации, в числе которых оказался и медицинский центр в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом - некоторые инновационные решения были позаимствованы именно оттуда. В каждом боксе будет индивидуальная вытяжка, видеонаблюдение и телевизор.

Специалистов, привлекаемых для работы в центре, ищут по всей России. Персонал, необходимый для открытия, намеченного на 13 апреля, уже достаточно, но для выхода на полные мощности потребуются дополнительные работники, которых обеспечат не только заработной платой, но также и питанием и жильем.

Всего в Подмосковье 12 больниц, которые достраивают и ремонтируют специально для того, чтобы размещать заразившихся коронавирусом. До конца апреля в области будет около пяти тысяч специальных коек.

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