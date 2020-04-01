Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус

На смену коронавирусу может прийти еще более опасное для человека заболевание, заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.

«Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — заявил Гундаров.

По его мнению, благодаря развитию здравоохранения и прививкам человечество почти избавилось от гриппа типов А и Б, что и позволило COVID-19 занять освободившуюся «нишу».

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — приводит слова профессора «Вечерняя Москва».

Ссылаясь на наблюдения коллег из Италии, Гундаров подчеркнул сезонность заболевания. Они заметили, что рост и падение распространения COVID-19 идут по синусоиде: зимой он появляется, а летом - исчезает, утверждает профессор.

По статистике университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заражены 860793 человека, 42354 инфицированных погибли, вылечились — 178378.