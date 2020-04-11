Шах и мат: «Юнармия» проведет «Шахматную зарницу» и организует шахматные курсы

Всероссийский шахматный турнир начинается 15 апреля. «Юнармия» проведет в онлайн-формате «Шахматную зарницу», победитель которой получит кубок и путевки в лагеря «Артек», «Орленок», «Смену» и «Океан».

Регистрация участников открывается 12 апреля. Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко подчеркнул, что подобных инициатив ранее еще не случалось.

«Шахматы уникальны тем, что одинаково интересны и на деревянной доске, и на мониторе компьютера. Сейчас в шахматах, если можно так сказать, наступила эра Интернета. Мы ставим задачу не только заботиться о физическом и патриотическом здоровье ребят, для этого у нас множество флешмобов и челленджей проводится в сетях, но и дать возможность юнармейцам развиваться интеллектуально. Ведь не секрет, что эта настольная логическая игра сочетает в себе элементы искусства, науки и спорта», - пояснил Романенко.

Также «Юнармия» организовала специальные онлайн-занятия для ребят с участием шахматных экспертов. Каждый день будет проводиться новый урок на изучение новой комбинации.

Мероприятие будет проводиться «Юнармией» совместно с Центром интеллектуальной культуры и спорта «Каисса».