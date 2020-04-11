«Стихи Победы»: в Министерстве обороны России запустили новый проект к 75-летию Великой Победы

Министерство обороны России на своих официальных страницах в социальных сетях запустило новый проект «Стихи Победы». В рамках него артисты Центрального академического театра Российской Армии прочтут стихи военных лет.

Трогательное исполнение ставших историей фронтовых стихов Константина Симонова, Александра Твардовского, Евгения Евтушенко и многих других в канун юбилея Победы напомнит интернет-пользователям о Великой отечественной войне, ее событиях и людях.

Стихи читают артисты главного военного театра страны. Свое творчество актеры дарят всем своим поклонникам и будущим посетителям Центрального академического театра Российской Армии. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы.

Первым участником акции стал актер Илья Баранов со стихотворением Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны».