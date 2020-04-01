Самоизоляцию москвичей начнут контролировать через QR-коды

Соблюдение самоизоляции в Москве будут контролировать с помощью QR-кодов. Приложение для этой меры уже готово. Оно начнет работу после соответствующего указа столичной мэрии.

Если человеку необходимо перемещаться в городе дальше установленных норм, он должен зарегистрироваться на портале мэра Москвы и получить код.

«На практике человек, которому нужно будет соответствующий код получить, заполняет простую формулу, и ему генерится соответствующий код», - объяснил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в интервью «Эхо Москвы».

Этот код останется в личном кабинете на портале и придет на электронную почту пользователя. Если у человека нет смартфона и компьютера, можно будет воспользоваться телефоном колл-центра. Код будет сгенерирован, а человеку надиктуют цифры.

А с завтрашнего дня для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, заработает еще одно мобильное приложение. Оно поможет контролировать, не нарушает ли большой карантин.