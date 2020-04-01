На Крымском мосту появится блокпост для недопущения завоза коронавируса

На Крымском мосту появится блокпост для проведения стопроцентного досмотра граждан. Целью такого решения является недопущение распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С нуля часов на Крымском мосту будет выявлен блокпост. Будет проводиться стопроцентный осмотр всего автомобильного транспорта», - сказал он.

С соответствующим заявлением Аксенов выступил на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

Аксенов отметил, что также изучается опыт других регионов с точки зрения досмотра поездов и авиатранспорта.

Кроме того, в Крыму уже завтра, 2 апреля, будет введен карантин.

В нашей стране коронавирус уже подтвержден у 2337 человек. Большинство регионов в связи с распространением заболевания перешли на режим самоизоляции.