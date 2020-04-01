«Почта России» доставит пенсии на дом в связи с коронавирусом

В апреле из-за эпидемиологической обстановки компания «Почта России» приняла решение организовать доставку на дом пенсий и пособий гражданам, которые ранее приходили получать выплаты в отделения связи.

«Лишь 8% получающих пенсии клиентов Почты России до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», - говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Звезде».

Оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), а также оплату коммунальных услуг у почтальонов жители регионов могут по телефону контактного центра 8-800-1-000-000. Также по телефону можно оформить подписку на периодические издания. Этот сервис ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях.