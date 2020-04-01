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Приложение, контролирующие пациентов с COVID-19, тестируют в Москве

Татьяна Полуказакова
10:15 01.04.2020
Его будут предоставлять пациентам уже со 2 апреля.
Приложение, контролирующие пациентов с COVID-19, тестируют в Москве
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Мобильное приложение, позволяющее контролировать местонахождение пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, начали тестировать в Москве.

«Тестовая версия приложения, которое в закрытом режиме будет предоставляться пациентам, которые выбрали нахождение на дому. И подписывают соответствующее добровольное согласие в виде документа. У них там есть разные варианты: в больницах либо дома. Если они выбирают дома, то у них есть разные варианты осуществления контроля, что они находятся на этой самоизоляции. Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса. Главная задача – это вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить», - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью «Эхо Москвы».

Он добавил, что несмотря на то, что приложение не будет иметь доступ к данным, установленным на смартфоне пользователя. Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. После завершения карантина, их нужно будет вернуть.

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