Приложение, контролирующие пациентов с COVID-19, тестируют в Москве

Мобильное приложение, позволяющее контролировать местонахождение пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, начали тестировать в Москве.

«Тестовая версия приложения, которое в закрытом режиме будет предоставляться пациентам, которые выбрали нахождение на дому. И подписывают соответствующее добровольное согласие в виде документа. У них там есть разные варианты: в больницах либо дома. Если они выбирают дома, то у них есть разные варианты осуществления контроля, что они находятся на этой самоизоляции. Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса. Главная задача – это вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить», - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью «Эхо Москвы».

Он добавил, что несмотря на то, что приложение не будет иметь доступ к данным, установленным на смартфоне пользователя. Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. После завершения карантина, их нужно будет вернуть.