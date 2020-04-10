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За сутки в Москве от COVID-19 вылечились 37 человек

Лина Давыдова
09:56 10.04.2020
Количество выздоровевших в столице увеличилось до 350 человек.
За сутки в Москве от COVID-19 вылечились 37 человек
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 37 человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего количество выздоровевших увеличилось до 350 человек. Те пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением врача после выписки, получили соответствующие рекомендации. 

Как рассказала Ракова, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы выяснить, выздоровел ли человек. В больницах созданы все условия для качественной диагностики и лечения COVID-19. Пациентов наблюдает мультидисциплинарная команда врачей - инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи. Сейчас зараженных коронавирусом принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, продолжается работа по развертыванию госпиталей для лечения больных COVID-19 еще в ряде московских больниц.

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