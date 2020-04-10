МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры по соблюдению карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, вернувшимися домой из стран, в которых сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованных на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», - говорится в документе.

Также МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры по обеспечению порядка и безопасности на предприятиях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Доклад о проделанной работе Владимир Путин потребовал представить до 15 апреля. Далее ведомства должны будут отчитываться президенту еженедельно.