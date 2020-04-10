Опубликованы кадры прибытия Ил-76 со специалистами и техникой в Боснию и Герцеговину

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 доставили в Боснию и Герцеговину специалистов подразделений РХБ защиты и необходимую технику для борьбы с распространением COVID-19.

В международном аэропорту Баня-Лука их встретили официальные лица - президент Республики Сербской Желька Цвиянович и член президентства Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Как подчеркнула глава РС, помощь от России - это «подтверждение хороших отношений и взаимопонимания» между дружественными странами.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что военно-транспортные самолеты Ил-76 тремя рейсами доставят в Боснию и Герцеговину 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники. Помощь в борьбе с распространением коронавируса оказывается после соответствующего обращения к российским властям руководства страны.