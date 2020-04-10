Штрафы с неправильно установленных дорожных камер могут аннулировать

Комитет по транспорту и строительству Государственной думы совместно с Минтрансом и МВД занимаются доработкой закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения». Так, в проекте может появиться новая поправка, согласно которой штрафы с дорожных камер, установленных с нарушениями, будут признаваться недействительными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В ведомстве напомнили о разработанной в прошлом году методике перераспределения мест размещения камер. Она регламентирует расстояние между комплексами. В частности, на загородных трассах между ними должно быть не менее 5 километров, а в городской черте - не менее 1 километра.

Из-за неправильной установки камер нередко искажаются показания приборов, из-за этого автовладельцы получают несправедливые штрафы. Кроме того, часто приборы устанавливаются не в аварийных местах, а на участках дорог с наиболее плотным трафиком. Встречаются и попытки спрятать фиксаторы в кустах или за автобусными остановками.