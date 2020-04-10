Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с фейковой информацией о пропусках в Москве

Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать сайты, на которых публикуется фейковая информация о о пропусках в московском регионе.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» установлена недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что были выявлены два сайта, на которых была размещена фейковоя информация о якобы изготовлении индивидуальных пропусков и справок, которые необходимы для передвижения по Москве в период режима самоизоляции. На первом сайте обещают изготовить «официальные и безлимитные» пропуска, и предполагают о продлении карантина на 6-12 месяцев, сообщает Генпрокуратура.

На втором сайте справки и пропуска предлагают изготовить уже за деньги. Так, за 3000 рублей можно получить справку якобы с места работы, которую обещают изготовить за 1 день. За два дня и 5000 рублей можно стать обладателем «удостоверения фармацевта». За два дня и 7000 рублей обещают сделать «удостоверение врача».

Специалистами также были выявлены видеоролики, которые размещены в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube, в них утверждается, что якобы под прикрытием психоза от пандемии «в стране происходит государственный переворот».

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», - заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что выявляет сайты, на которых распространяется заведомо ложная информация, касающаяся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты ведомства принимают необходимые меры по ограничению доступа к ресурсам, которые их тиражирует.