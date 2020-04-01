Аэропорт «Шереметьево» закрывает третий терминал

С 1 апреля текущего года будет закрыт уже третий терминал столичного аэропорта «Шереметьево». Эта мера вводится в связи с значительным уменьшением числа авиарейсов из-за распространившейся по миру коронавирусной инфекции.

Сегодня закроется терминал D. Ранее, 20 марта, уже были закрыты другие два терминала - C и E. Доступными для использования остались два терминала, обслуживающие внутренние (терминал В) и оставшиеся международные рейсы (терминал F).

На сегодняшний день, данный аэропорт является единственным аэропортом столицы, который принимает самолеты из-за рубежа. Начиная с 31 марта количество пассажиров, прибывающих с других государств, было ограничено, равно как и число чартеров для их транспортировки.

Согласно введенным изменениям, эвакуация россиян в столицу сможет производится только по 500 человек в сутки. В другие субъекты РФ смогут прилететь только 200 человек за одни сутки.

В связи с распространением коронавируса множество стран закрыли свои воздушные и иные границы, из-за чего резко сократилось использование услуг авиасообщения.

Многие граждане России остались в других государствах без возможности свободно вернуться на родину. Накануне премьер страны Михаил Мишустин дал поручение обеспечить россиян, попавших в такую ситуацию, материальной поддержкой.