«Победа» приостановила выполнение всех рейсов
Решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой ряд стран закрыли свои границы.
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Из-за снижения авиаперевозок в связи с распространением коронавируса лоукостер «Победа» с 1 апреля по 31 мая 2020 года приостанавливает выполнение всех своих рейсов.
Всем клиентам отмененных рейсов средства будут возвращены на счет в личном кабинете и могут быть использованы при покупке любого билета в течение года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Данная мера была принята с целью сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены COVID-19 свыше 690 человек.