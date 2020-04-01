«Победа» приостановила выполнение всех рейсов

Из-за снижения авиаперевозок в связи с распространением коронавируса лоукостер «Победа» с 1 апреля по 31 мая 2020 года приостанавливает выполнение всех своих рейсов.

Всем клиентам отмененных рейсов средства будут возвращены на счет в личном кабинете и могут быть использованы при покупке любого билета в течение года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Данная мера была принята с целью сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены COVID-19 свыше 690 человек.