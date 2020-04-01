В Венесуэле ответили на условия США для снятия санкций

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса дал свой комментарий в ответ на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, в котором он описал условия для снятия санкций со страны.

Арреаса расценил выдвинутое Помпео предложение о создании в Венесуэле временного правительства как желание США взять опеку над будущим органом исполнительной власти. Он подчеркнул, что такого правительства в их стране не будет никогда.

«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter.

Ранее Майк Помпео от лица США озвучил план по урегулированию ситуации в Венесуэле. Его пунктами являлись создание временного правительства, включающего в себя как представителей действующей власти, так и оппозиционеров, а также организация и осуществление свободных выборов. После реализации вышеперечисленного предполагается снять со страны наложенные санкции.