Попова назвала два способа выйти из ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует два выхода из ситуации с коронавирусом. В частности, ими являются вакцина и иммунитет переболевших.

«Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что сейчас что-то раз, и закончится - это бесперспективная история», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что можно предложить еще ряд мер противодействия инфекции к уже имеющимся, чтобы процесс шел быстрее.

«И, конечно, вакцина. Человек может получить иммунитет или переболев инфекционной болезнью, или сделав от нее прививку», - подытожила она.

Ранее Попова заявила, что спрогнозировать сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции на данный момент затруднительно. По ее словам, сейчас никто не сможет их назвать из-за отсутствия четкого понимания того, как продолжит вести себя вирус.