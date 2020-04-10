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В США официально умерли от коронавируса 18 002 человек

Егор Левин
22:47 10.04.2020
Количество подтвержденных случаев заражения достигло 486 тысяч, выздоровели при этом 27,5 тысяч граждан.
В США официально умерли от коронавируса 18 002 человек
© Фото: Zikri Maulana, Globallookpress

В Университете Джона Хопкинса в США, в котором проводятся собственные аналитические исследования по коронавирусной инфекции, опубликовали свежие данные о числе жертв болезни на территории Соединенных Штатов.

По состоянию на 22.00 часа по московскому времени, количество умерших от вируса жителей штатов составляет 18 002 человека. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 486 тысяч. Выздоровели при этом 27,5 тысяч граждан США.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о направлении дополнительной тысячи военнослужащих для борьбы с инфекцией. Он уточнил, что военных отправят в эпицентр распространения заболевания, в Нью-Йорк.

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