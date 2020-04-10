Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили переговоры, прошедшие в рамках ОПЕК+, которые касались снижения объемов добычи нефти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Там же говорится, что российский лидер и наследный принц условились о дальнейших контактах по данной проблематике.

Напомним, что в ночь на субботу страны ОПЕК+ договорились снизить добычу сырья на 10 миллионов баррелей в сутки в период с мая по июнь 2020 года. Также стороны пришли к соглашению, что ограничение добычи будет действовать до мая 2022 года, однако в меньшем объеме.

По новому соглашению каждая из 23 стран-участниц картеля должна сократить добычу сырья на 23% от уровня октября 2018 года. А Россия и Саудовская Аравия будут снижать объемы от 11 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллионов. Заключению соглашения изначально помешала Мексика, не согласная с уровнем добычи. Позже стране удалось договориться с ОПЕК+ и США.