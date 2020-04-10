Новак: ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефти

Все 23 страны, которые участвовали в переговорах по новой сделке ОПЕК+, договорились о необходимости сокращения добычи нефти. Это подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

Он отметил, что новая сделка будет длиться два года - до 1 мая 2022 года. В течение первых двух месяцев, как заявил глава Минэнерго, сокращение составит 10 миллионов баррелей в сутки, с начала июля добычу постепенно возобновят - ограничение составит 8 миллионов. В 2021 году квота будет ограничена 6 миллионами баррелей.

Кроме того, по словам Новака, участники могут принять дополнительные меры в случае изменения ситуации.

«Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться. И в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что 6 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться об условиях новой сделки. Это, а также пандемия коронавируса обрушили мировые рынки, что привело к снижению курса рубля.

В четверг, 9 апреля, в течение 9 часов по видеосвязи проходила конференция ОПЕК+. Из-за позиции Мексики обсуждение было решено продолжить 10 апреля.