С карантина на самоизоляцию: в Краснодарском крае смягчили ограничительные меры
Ограничительные меры в Краснодарском крае в связи с распространением коронавируса в стране решено продлить до 18 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что данное решение было принято по рекомендации врачей-инфекционистов. Отмечается, что меры будут действовать до 18 апреля. Но с 12 апреля они будут смягчены: вместо карантина на Кубани будет действовать режим самоизоляции.
«Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания», - цитирует Кондратьева ТАСС.
Губернатор добавил, что запрет на передвижение между муниципальными образованиями сохранится.
Напомним, что карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта. В настоящее время в регионе приостановлено автобусное сообщение между городами и районами, отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.