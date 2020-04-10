Есть жертвы: в Новосибирске загорелся многоквартирный дом

В Новосибирске в жилом многоквартирном доме произошел пожар. Инцидент произошел на улице Котовского.

По данным Павла Винакова, руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, возгорание произошло на третьем этаже. Жители четвертого и пятого этажей начали звать на помощь из окон. Расчетам удалось спасти 23 жителей с помощью лестниц и еще 20 с помощью спасательных капюшонов. На месте работает администрация района, полиция и дознователи МЧС РФ. В настоящий момент пожар ликвидирован.

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В результате инцидента пострадали пять жителей дома. Четверо человек госпитализировано и один погиб.

Ранее также в Новосибирске произошло возгорание в зоопарке. На его территории загорелось здание площадью 54 квадратных метра.