Собянин объяснил, как будет вводиться пропускной режим в Москве

Пропускной режим в Москве будет вводиться постепенно и состоять из нескольких этапов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе - для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района», - рассказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что о сроках каждого из этапов будет сообщено дополнительно. Кроме того, по словам мэра, городские власти оставляют за собой право проверять достоверность предоставляемых сведений.

Также Собянин сообщил, что ситуация в столице ухудшилась: число зараженных растет.

По последним данным, коронавирусом в Москве заражены 7822 человека, скончались 50.