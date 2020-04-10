Собянин приостановил работу каршеринга из-за коронавируса
По словам мэра, во время самоизоляции спрос на данные услуги упал на 60%.
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Спрос на услуги каршеринга в Москве во время самоизоляции упал примерно на 60%. Об этом, выступая с обращением на канале ТВЦ, заявил мэр Сергей Собянин.
Кроме того, при прокате машин сложно соблюдать режим дезинфекции. В связи с этим принято решение временно остановить работу каршеринга.
Также Собянин дал распоряжение, касающееся такси. С 13 по 19 апреля оказывать эти услуги могут компании, которые имеют лицензии для работы в Москве и Подмосковье.