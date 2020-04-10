ЦБ: заявки на кредитные каникулы подали более ста тысяч россиян

В адрес системно значимых российских банков поступило 107,1 тысячи заявлений о предоставлении кредитных каникул. Такие заявки могут подать граждане, чьи доходы снизились из-за распространения коронавируса.

«Из них 84,2 тысячи (79%) по потребительским кредитам, 22,9 тысячи (21%) по ипотечным кредитам», - говорится в аналитическом обзоре Банка России.

В документе отмечается, что доля положительных решений по заявкам остается низкой. По информации, поступившей от банков, в период с 20 по 31 марта было одобрено чуть менее 3 тысяч заявлений - это лишь 9,5% от числа всех поступивших; с 1 по 7 апреля - 8,6 тысячи заявлений.