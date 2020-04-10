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В Подмосковье с 13 апреля вводится пропускной режим

Егор Левин
20:51 10.04.2020
В случае отсутствия у жителя Подмосковья специального QR-кода, он сможет предъявить удостоверение личности и удостоверение с места работы.
В Подмосковье с 13 апреля вводится пропускной режим
© Фото: Serguei Fomine, Globallookpress

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении на территории региона пропускного режима с 13 апреля. По его словам, режим будет вводится поэтапно.

«Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно», - сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что в случае отсутствия у жителя Подмосковья регистрации на ресурсе или специального QR-кода, он сможет предъявить удостоверение личности и удостоверение с места работы.

Ранее аналогичные ограничения анонсировал в Москве мэр города Сергей Собянин. Он заявил, что тенденция по увеличению заразившихся коронавирусом пациентов не предвещает ничего хорошего.

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