В Подмосковье с 13 апреля вводится пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении на территории региона пропускного режима с 13 апреля. По его словам, режим будет вводится поэтапно.

«Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно», - сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что в случае отсутствия у жителя Подмосковья регистрации на ресурсе или специального QR-кода, он сможет предъявить удостоверение личности и удостоверение с места работы.

Ранее аналогичные ограничения анонсировал в Москве мэр города Сергей Собянин. Он заявил, что тенденция по увеличению заразившихся коронавирусом пациентов не предвещает ничего хорошего.