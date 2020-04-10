В Новосибирске произошел пожар в зоопарке: видео
Огонь занял площадь в 54 квадратных метра, черный дым был виден издалека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Новосибирске на территории зоопарка произошел пожар. Инцидент случился по адресу улица Дуси Ковальчук вечером 10 апреля.
Черный столб дыма был виден издалека. На место происшествия прибыли 8 пожарных расчетов и 24 человека личного состава местного пожарно-спасательного подразделения.
Расчеты установили, что возгорание произошло в одной из построек на территории парка площадью 54 квадратных метра. В 20.34 пожар был локализован.