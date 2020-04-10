Кроме предприятий непрерывного цикла: в Москве на неделю прекращают работу почти все организации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что большинство московских предприятий прекратят свою работу на неделю. Данное ограничение, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, при этом не затронет предприятия непрерывного цикла.

«Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим», - заявил столичный градоначальник.

Собянин также отметил, что для обслуживания лиц, больных пневмонией и коронавирусом, уже перепрофилированы 25 больниц, еще столько же запланировано перепрофилировать в ближайшие дни. Отдельные медицинские учреждения перейдут в формат круглосуточной работы для диагностики и лечения заразившихся COVID-19.