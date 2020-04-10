Ситуация ухудшилась: Собянин анонсировал введение пропускного режима в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться. Число зараженных постоянно растет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того, как был установлен лабораторный диагноз», - заявил Собянин, выступая с телеобращением на канале ТВЦ.

Градоначальник отметил, что такая тенденция не предвещает ничего хорошего. Именно поэтому в Москве на период с 13 по 19 апреля вводятся дополнительные ограничения.

По словам Собянина, со следующей недели постепенно начнут вводить пропускной режим. Он будет состоять из нескольких этапов.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района», - заявил мэр.

Кроме того, в этот же период будет временно остановлено заключение госконтрактов за счет бюджета города. Исключение будет сделано только на неотложные закупки.

По последним данным, число заболевших в Москве составляет 7822 человека, скончались 50.