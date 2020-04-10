В Ставропольском крае зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Ставропольском крае от коронавирусной инфекции скончалась еще одна пациента. Таким образом, число летальных случаев в регионе возросло до двух. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«Это женщина, которой не было еще 50 лет, жительница Георгиевского городского округа», - отметил глава края.
По его словам, женщина была госпитализирована уже в тот момент, когда симптомы были ярко выражены. Кроме того, ее состояние было осложнено сопутствующими заболеваниями.
«Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась», - об этом Владимиров написал на своей странице в социальной сети.
Также губернатор подчеркнул, что до госпитализации зараженная коронавирусом женщина присутствовала на мероприятии с большим числом родственников. В настоящее время устанавливается круг контактов.
На текущей неделе в Ставропольском крае от коронавируса скончался первый пациент - 53-летняя женщина. Она, как сообщалось, заразилась от супруга, приехавшего из Москвы.
По последним данным, в России зафиксировано 11917 случаев заболевания, скончались 94 человека.