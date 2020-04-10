В МИД РФ оценили поданный в Израиле иск по Александровскому подворью

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с Александровским подворьем в Иерусалиме. РФ защищает свои права на него в связи с тем, что архитектурный комплекс незаконно находится в отделении Православного палестинского общества.

Россия и Израиль являются ответчиками по делу, с которым обратился в суд глава общества, желающий признать за собой исключительное право собственности на подворье. В МИД РФ иск посчитали безосновательным.

«Заявление не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право общества на Александровское подворье. Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене “уступки” данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Н. Иссасхар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент израильская сторона заморозила процесс передачи объекта России. Итоговое решение по иску будет вынесено окружным судом Иерусалима.