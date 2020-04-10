В ФМБА назвали препарат с доказанной противовирусной активностью в отношении коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что противомалярийный препарат «Мефлохин» доказал свою противовирусную активность в отношении коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Доказано, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», - отметила Скворцова.

По ее словам, эта концентрация в плазме крови человека достигается после приема препарата в разрешенных дозах.

Исследования препарата были проведены Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.