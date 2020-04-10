Во ФСИН прокомментировали инцидент в колонии под Иркутском

В исправительной колонии №15, расположенной в городе Ангарске Иркутской области, было совершено нападение на работника учреждения. Как рассказали в региональном ФСИН, один из заключенных, помещенный в штрафной изолятор, отказался от проведения личного обыска. После этого он стал толкать сотрудников ИК. Другие осужденные разбили камеры видеонаблюдения, а затем напали на работника колонии.

По данному факту на место произошедшего оперативно выехали сотрудники ФСИН. В настоящее время обстановка в колонии контролируемая. Сотрудник учреждения госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает.

В Следственном управлении СК по Иркутской области в отношении заключенного возбуждено уголовное дело.