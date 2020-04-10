В Роспотребнадзоре назвали процент лиц с иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре провели тестовую проверку на иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 и выявили, что с данным типом инфекции в России столкнулись очень мало граждан, - иммунитет есть только у 3% из исследованных лиц.

В проверке приняли участие медики, сопровождавшие в начале марта пассажиров поезда «Сапсан», - предположительно именно они наиболее много общались с потенциальными зараженными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферментного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медработников, которые на передовой», - рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова подчеркнула, что при этом не стоит успокаиваться тем, кто уже переболел коронавирусом. Ко всему прочему, по данным главы Роспотребнадзора, 80% заболевших не имеют симптомов, а заболевание у них не развивается.

Отметим, общее число зараженных COVID-19 по стране достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 человека умерли. В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.