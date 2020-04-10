Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями по вопросу, коснувшись в разговоре также и темы договоренностей по сокращению объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

«Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран», - говорится в сообщении.

Еще одной темой, которой коснулись Путин и Трамп, стала обстановка с коронавирусной инфекцией. Лидеры условились продолжить российско-американские консультации.

Ранее в Кремле раскрыли итоги переговоров Путина, Трампа и короля Сальмана. Сообщается, что обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати».