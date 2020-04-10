Замминистры иностранных дел РФ и Турции обсудили договоренности по Идлибу

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил со своим турецким коллегой Седатом Оналом договоренности двух стран по ситуации в Идлибе. Об этом говорится в распространенном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонной беседы стороны разобрали целый ряд вопросов, касающихся стабилизации обстановки в Сирии, включая реализацию соглашений Москвы и Анкары, а также продвижение политического процесса, осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В Кремле 5 марта состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры двух лидеров проходили за закрытыми дверями. Стороны обсудили все аспекты ситуации в Сирии, включая Идлиб. По итогам встречи стороны согласовали совместный документ.