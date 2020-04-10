Дорога из огня: опубликованы кадры «изнутри» пожара в Чернобыле

В Сети опубликовали новое видео пожаров в Чернобыле, снятое одним из пожарных расчетов, работающих на месте инцидента. Порывы ветра спровоцировали развитие возгорания на большую площадь.

На кадрах, снятых внутри кабины пожарной машины, видно, что огонь распространился вдоль дороги и заполнил едким дымом все вокруг. Огонь подобрался к самой дороге, пожарные едут практически по нему. Видео опубликовано в Instagram.

Напомним, площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения составляет более 35 гектаров. Самолеты сбросили на огонь уже более 72 тонн воды, к месту возгорания направили дополнительно несколько вертолетов Ми-8. Радиационный фон, по утверждениям специалистов, остается в пределах нормы.