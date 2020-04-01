Выставку «Иннопром-2020» перенесли на июль 2021 года

В министерстве промышленности и торговли России заявили, что в связи с пандемией коронавируса Международная выставка «Иннопром-2020» в Екатеринбурге будет перенесена на июль 2021 года.

«Принято решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

Решение было принято главой минпромторга Денисом Мантуровым.

Уточняется, что о переносе выставки были проинформированы правительство Свердловской области, оператор выставки «Формика» и в ближайшее время сведения будут направлены стране-партнеру Италии.

Ежегодная выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.