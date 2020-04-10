Алла Самойлова назначена руководителем Росздравнадзора

В конце марта Владимир Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава России. Это было сделано в целях повышения эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения.

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