Алла Самойлова назначена руководителем Росздравнадзора
Алла Самойлова назначена руководителем Росздравнадзора
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Росздравнадзора Аллу Самойлову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», - говорится в документе.
В конце марта Владимир Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава России. Это было сделано в целях повышения эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения.