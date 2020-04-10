В России составили первый протокол за нарушение дистанции между людьми

Сотрудники полиции составили первый в России протокол за несоблюдение социальной дистанции, установленной в связи с распространением коронавируса. Нарушителем оказался журналист из подмосковного города Королев.

По словам его адвоката Леонида Соловьева, полицейские составили на мужчину два протокола об административных правонарушениях по статьям «Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в один метр от других граждан» и «Несохранение дистанции более одного метра от других граждан».