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В Минфине заявили о выкупе правительством 50% акций Сбербанка

Тамара Астапенкова
13:17 10.04.2020
По словам Германа Грефа, благодаря этой сделке главным акционером стал «весь народ России».
В Минфине заявили о выкупе правительством 50% акций Сбербанка
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Минфине заявили о завершении сделки по выкупу у ЦБ РФ 50% акций уставного капитала Сбербанка. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей, которые были взяты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правительство РФ заплатило за каждую акцию Сбербанка по 189,44 руб. Такая сумма была определена из средневзвешенной цены обыкновенных акций Сбербанка за время торгов на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля.

Сообщается, что 50% акций Сбербанка были переданы правительству 10 апреля. У Центробанка остается одна акция, которая необходима для заключения акционерного соглашения между правительством и регулятором. После заключения соглашения акция будет также передана кабинету министров не позднее 6 мая, пишет РБК.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что благодаря этой сделке главным акционером и главным выгодоприобретателем стал «весь народ России».

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