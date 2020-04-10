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Объем поддержки странами ЕС своих экономик вырос до 16% ВВП союза

Роман Захаров
01:03 10.04.2020
Еврогруппа договорилась работать над временным «Фондом восстановления» экономики европейских государств от последствий пандемии коронавируса.
Объем поддержки странами ЕС своих экономик вырос до 16% ВВП союза
© Фото: pixabay

Общий объем поддержки странами ЕС своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% на 16 марта 2020 года. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном после совещания Еврогруппы.

В сообщении также говорится, что Еврогруппа договорилась работать над временным «Фондом восстановления» экономики европейских государств от последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, европейские чиновники согласовали механизм предоставления странам Еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиардов евро.

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