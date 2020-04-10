Глава Минздрава Республики Коми отправлен в отставку
Республика Коми является одним из лидеров страны по числу заражений коронавирусом.
© Фото: MinzdravKomi, Twitter
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин отправлен в отставку. Соответствующее решение подписал врио главы республики Владимир Уйба.
Утром 9 апреля в Коми было подтверждено 150 случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли. Республика занимает четвертое место по числу заразившихся.
Очаг распространения болезни был зафиксирован в Эжвинской больнице. Только там коронавирус подтвердили у 66 пациентов, медицинское учреждение находится на строгом карантине. Позже о карантине объявили еще несколько больниц республики.