Патрушев рассказал об угрозе переброски в РФ террористов из Сирии и Ирака

Террористические организации до сих пор пытаются перебросить на территорию России боевиков, воевавших в Сирии и Ираке. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - сказал он на совещании с регионами Урала, посвященном вопросам безопасности, которое проводилось в режиме онлайн.

По словам секретаря Совбеза, в РФ существуют спящие ячейки международного терроризма, они ведут активную агитацию новых сторонников и собирают деньги для существования террористических организаций.

Он также отметил, что боевики вербуют своих сторонников и распространяют агитационные материалы посредством Сети. По словам Патрушева, в 2019 году такая агитация была замечена на 135 тысячах страницах в Интернете, что вдвое больше, чем годом ранее.